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مرأة

مشروب يخلصك من الوزن الزائد بأسرع وقت

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:13 ص
صدى البلد
ريهام قدري
قد تبحث العديد من السيدات على وصفة فعالة لإنقاص الوزن في أقل وقت وقد وصفت خبيرة التغذية جيهان الحفني مشروب البقدونس يخلصك من الوزن الزائد، حيث يساعد مشروب البقدونس فى تقليل امتصاص الجسم للدهون والتخلص من الأملاح الزائدة في الجسم

المقادير :

كوب أوراق بقدونس .لتر ماء - عصير نصف ليمونه

الطريقة : نضع الماء والبقدونس فى إناء على النار ويترك يغلى لمدة 5 دقائق ثم يرفع من على النار ويغطى بإحكام ويترك حتي يبرد . ثم يضرب فى الخلاط جيدا و نضيف عصير نصف ليمونه ويوضع فى زجاجة محكمة الغلق ويحتفظ به فى الثلاجة ممكن تصفيته او تركه كما هو، يتناول منه كوب 3 مرات يوميا بعد الأكل.
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