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توك شو

وزير البيئة الإماراتي: النفايات في الوطن العربي تذهب للمكبات.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:20 ص
ثاني الزيودي
ثاني الزيودي
توك شو
قال وزير البيئة الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي إن المشاريع التي تتعلق بطاقة الرياح والطاقة الشمسية تستحق النظر لها بعين الاعتبار، مضيفا:" نشجع كل شركاتنا والمؤسسات الحكومية في تطوير الملفات الفنية في هذا الصدد".

وأضاف الزيودي، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، أن القمامة تحدي وفرصة، والنفايات في الوطن العربي ومعظم الدول النامية تذهب للمكبات، مشيرا إلى ضرورة فصل النفايات وتصنيفها، وتحويل المواد العضوية إلى أسمدة ، ثم يتم استعمال النفايات ذات قيمة عالية كطاقة.

وأشار وزير البيئة الإماراتي، إلى أن إجراءات التعامل مع النفايات بالدول النامية يجب أن تمر بمراحل معينة حتى يتم الاستفادة منها، مضيفا: "طموحنا الوصول لصفر في المائة من النفايات التي تذهب للمكبات ".
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