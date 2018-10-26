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المالية: نعمل على معالجة الخلل الموجود بالمنظومة الجمركية.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:05 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
حمزة شعيب
قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن حركة البضائع القادمة من تركيا والصين للسوق المصري انكمشت بشكل كبير خلال السنوات الأربعة الأخيرة.

وأضاف "عبدالعزيز" في حواره ببرنامج" مساء dmc"، والمذاع عبر قناة "dmc" أن الجمارك لم نصل للمستوى الذي نأمله ونعمل على معالجة الخلل الموجود بالمنظومة الجمركية ومواجهة التهريب.

وأكد مستشار وزير المالية، أن لجمارك تنفذ القانون وليس لها علاقة بنوعية المنتجات ونرجع للجهات المعنية مثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع أجهزة المحمول وغيرها.


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