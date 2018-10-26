مأساة سيول الأردن .. أب يبكي بحرقة فقدان ابنه الوحيد بعد شهر من وفاة زوجته

أثار فيديو لأب يبكي فقدان أبنه الوحيد في سيول البحر الميت، في الأردن، تعاطفا وانتشارا واسعا في الأردن.





وتسببت سيول في منطقة الزارة بالبحر الميت في وفاة 18 شخصا، أغلبهم أطفال، كما أصيب 34 آخرون، أغلبهم كانوا في حافلة مدرسية كانت في رحلة في المنطقة وجرفتها السيول، مساء أمس الخميس.









ومن بين الحوادث، أب فقد ابنه الوحيد، بعد شهر فقط من وفاة زوجته.





ونشرت قناة "العربية" السعودية فيديو يظهر الآب يبكي بحرقة على خسارة فلذة كبده، مرددا أنه فقد أبنه الوحيد، مرددا:" راح الولد الذي كان حيلتي".





وحملت الحكومة الأردنية المدرسة المنظمة للرحلة، مسئولية هذه الوفيات.