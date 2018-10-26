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أخبار البلد

أمين مساعد الأطباء: مجلس النواب أرسل خطابا للأطباء لتدارك الخطأ في قانون مزاولة المهنة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:11 ص
صدى البلد
محمد غالي
قال رشوان شعبان، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن مشروع قانون مزاولة مهنة الطب الجديد يدعم المهنة ويجعل الشهادة المصرية معترف بها عالميا في دول أكثر، مضيفا أن النظام القديم يعطي الطالب سنه تدريب إجباري في المستشفيات(الامتياز) بينما الجديد يعطي سنتين.

وأكد رشوان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن النظام الجديد يعطي للطلاب خبرة أكثر في المهنة ويعمق تفكيرهم بفهم احتياجات المرضى، مضيفا أن الطالب حاليا يدرس خمس سنوات نظري وعملي أيضا بالإضافة إلى سنتين تدريب إجباري في المستشفيات.

وأوضح الأمين المساعد، أنه يجب أن يكون السنتين من التدريب الجيد في المستشفيات وتأهيل المناخ المناسب للطلاب وعدم استخدامهم في غير عمل الأطباء، مضيفا أن السنة الحالية لا تدار بطريقة جيدة لا يستفيد منها الطبيب.

وأضاف رشوان، ان نظام السنتين في التدريب يجب أن يوضع لها نظام محدد وأهداف يحققها الطبيب ويستفيد منها على مدار السنتين ويستكمل تدريبه الفعلي، مضيفا أنه إن لم يتغير الوضع فلا داعي من التدريب.

وأشار الأمين المساعد، أنه لاتوجد مشكلة مع النقابة في القانون الجديد بل المشكلة في التنفيذ، مضيفا أنه لم يأخذ رأي النقابة في الموضوع وهذا يخالف القانون.

وأكد رشوان، ان مجلس النواب ارسل مؤخرا جواب الي النقابه لتصليح الخطأ، مضيفا ان النقابة تجهز الرد الي مجلس النواب ومتمسكين بجلسة استماع للنقابة والنقابات المهنية الأخرى.
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