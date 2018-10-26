الجمارك: نحتاج قانون يتماشى مع المتغيرات الحالية

قال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية للجمارك، إن قانون الجمارك الحالي مر عليه أكثر من 50 عاما ونحتاج قانون يتماشى مع المتغيرات الحالية، موضحا أن مشروع قانون الجمارك شمل دمج قانون الجمارك الحالي وقانون الإعفاءات.



وأضاف في حواره ببرنامج " مساء dmc"، أن وظيفة الجمارك هو تنفيذ كافة الاتفاقيات الدولية وحماية الصناعة الوطنية بجانب الحصول على حقوق الخزانة العامة للدولة



وتابع اتفاقية "كيوتو" هي التي أوردت جميع الممارسات الجمركية في العالم والجميع يعمل بها.



