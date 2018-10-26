الأردن تغلق الطرق المؤدية للبحر الميت بعد مقتل 18 شخصا في حوادث سيول

أعلنت الأردن غلق الطرق المؤدية للبحر الميت، ابتداء من صباح الجمعة للبحث عن مفقودي السيول.



وصرحت مديرية الأمن العام الأردني أن الطرقات المؤدية إلى البحر الميت ستغلق صباح الجمعة من أجل عمليات البحث والإنقاذ لمفقودي السيول بمنطقة البحر الميت.



وأشار البيان، بحسب ما نشرت صحيفة "الرأي" الأردنية، إلى أن السلطات ستقطع طرق الزارة بالاتجاهين من مثلث البانوراما، بعد منطقة الفنادق، باتجاه الجنوب، إضافة إلى قطع السير القادم من محافظة الكرك باتجاه البحر الميت، وحتى إشعار آخر.



ولاقى 18 شخصا مصرعهم جراء السيول، وأصيب 34 آخرون، أغلبهم كانوا في حافلة مدرسية تقوم برحلة لتلاميذ في المنطقة.