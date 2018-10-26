في اليوم العالمي للعناية بالعمود الفقري ..7 عادات تفعلها تضر بسلامته

يحتفل العالم اليوم 26 اكتوبر باليوم العالمي للعناية بالعمود الفقري ، وقدم الدكتور احمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ان هناك العديد من العادات الخاطئة التي تضر العمود الفقري وهي :
1- حركة مفاجئة غير محسوبة تؤدى لخروج الجزء الجيلاتينى من الغضروف
2- رفع اوزان ثقيلة تؤدي الي اذي بالعمود الفقري .
3- التحميل بشكل كبير على العمود الفقري؛ ما يؤدي إلى انحرافه إلى أحد الجانبين ويسبب آلام الظهر، لكنها حالة نادرة.
4- الجلوس لفترات طويلة امام الكمبيوتر
5- ممارسة الرياضات العنيفة أو ممارسة حركات خاطئة تؤدي إلى تمزق في الأربطة
6- قيادة السياره لمسافات طويلة بشكل متكرر
7-ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر
1- حركة مفاجئة غير محسوبة تؤدى لخروج الجزء الجيلاتينى من الغضروف
2- رفع اوزان ثقيلة تؤدي الي اذي بالعمود الفقري .
3- التحميل بشكل كبير على العمود الفقري؛ ما يؤدي إلى انحرافه إلى أحد الجانبين ويسبب آلام الظهر، لكنها حالة نادرة.
4- الجلوس لفترات طويلة امام الكمبيوتر
5- ممارسة الرياضات العنيفة أو ممارسة حركات خاطئة تؤدي إلى تمزق في الأربطة
6- قيادة السياره لمسافات طويلة بشكل متكرر
7-ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر