في اليوم العالمي للعناية بالعمود الفقري ..7 عادات تفعلها تضر بسلامته

يحتفل العالم اليوم 26 اكتوبر باليوم العالمي للعناية بالعمود الفقري ، وقدم الدكتور احمد زاهر أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري ان هناك العديد من العادات الخاطئة التي تضر العمود الفقري وهي :





1- حركة مفاجئة غير محسوبة تؤدى لخروج الجزء الجيلاتينى من الغضروف

2- رفع اوزان ثقيلة تؤدي الي اذي بالعمود الفقري .

3- التحميل بشكل كبير على العمود الفقري؛ ما يؤدي إلى انحرافه إلى أحد الجانبين ويسبب آلام الظهر، لكنها حالة نادرة.

4- الجلوس لفترات طويلة امام الكمبيوتر

5- ممارسة الرياضات العنيفة أو ممارسة حركات خاطئة تؤدي إلى تمزق في الأربطة

6- قيادة السياره لمسافات طويلة بشكل متكرر

7-ارتداء الكعب العالي بشكل مستمر