هنيدي: سأقوم بتصوير فيلم جديد منتصف نوفمبر المقبل.. فيديو

كشف الفنان الكبير محمد هنيدي، عن آخر أعماله الفنية، مشددا على أنه سيقوم بالبدء في تصوير أحد الأفلام الجديدة ، منتصف شهر نوفمبر المقبل .



وأضاف هنيدي، خلال حديثه لكاميرا برنامج "القاهرة اليوم"، من تقديم إدوارد ونانسي مجدي، أن نجاح الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية، هذا كرم من ربنا حفظ الناس لإفيهات الفيلم، والتى تصل مدته 20 عاما".



وأوضح هنيدي أن فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية له خصوصية خاصة وكان حلم كبير وربنا حققه ، مضيفا أنه سعيد بالعمل في الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأميركية".

