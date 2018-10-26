بالرغم من سوء الأحوال الجوية والأمطار.. الآلاف يحتفلون بالليلة الختامية لمولد سيدي إبراهيم الدسوقي.. حلقات ذكر وأناشيد دينية في حب آل البيت.. ووكيل الأوقاف: الاقتداء بالصالحين نجاح وفلاح.. فيديو وصور

توافد الآلاف من المريدين والمحبين للمشاركة في الليلة الختامية

مديرية أمن كفر الشيخ تؤمن محيط الاحتفالات لنشر السيطرة الأمنية

وكيل وزارة الأوقاف: الاقتداء بالأولياء والصالحين فلاح ونجاح





توافد الآلاف من المريدين والصوفيين ومحبي آل البيت والمواطنين من مختلف محافظات الجمهورية، مساء الخميس، للمشاركة في احتفالات الطرق الصوفية بالليلة الختامية لقطب الأقطاب سيدي إبراهيم الدسوقي، حيث اكتظ المسجد الإبراهيمي بالآلاف من المريدين والصوفيين الذين حرصوا على زيارة مقام القطب الدسوقي وقراءة الفاتحة له والمشاركة في حلقات الذكر والهروب من الأمطار الغزيرة التي هطلت على كافة أرجاء المدينة.



وكثفت مديرية أمن كفر الشيخ بقيادة اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، واللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية، من تواجدها حول محيط الميدان الإبراهيمي ونشر العناصر السرية بين المحتفلين، حيث أغلقت مداخل الميدان ببوابات الكترونية لكشف المفرقعات والأسلحة الحادة، في إطار خطتها الهادفة إلى حفظ الأمن وتحقيق السيطرة الأمنية حتى تمر الاحتفالات دون أي شائبة.



وشهدت الليلة الختامية توافد الآلاف من أتباع الطرق الصوفية منها، الطريقة الحامدية الشاذلية والدسوقية المحمدية، والعزمية، والبرهامية والجازولية، والتي قامت بعضها بنصب خيام في محيط الميدان الإبراهيمي لاستقبال الزوار والمريدين وتقديم المأكولات والمشروبات، فيما حرصت بعض الطرق الأخرى على الاحتفال بحلقات الذكر وحفلات المدح النبوية والأناشيد الدينية.



ومن جانبها، نظمت مديرية الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، مساء أمس، أمسية دينية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم من المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق؛ احتفالًا بالليلة الختامية لمولد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقي، بحضور الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف.



بدأت الأمسية بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ الإذاعي، أحمد عوض أبو فيوض، قارئ المسجد الإبراهيمي، واختتمت الأمسية بفقرة ابتهالات صوفية للمبتهل الإذاعي رفيق علي النكلاوي، وتخللها كلمات للشيخ حاتم فوزي البري، إمام وخطيب مسجد سيدي إبراهيم الدسوقي.



ودعا الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف، خلال كلمته بضرورة الاقتداء بالأولياء الصالحين، والسير على دروبهم، مشيرًا إلى أن الولاية ﻻ تتحقق إﻻ بالجهاد والمجاهدة والصبر والمثابرة؛ تصديقا لقوله تعالى "أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم".



وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن الاقتداء بالأولياء والصالحين فلاح ونجاح؛ لأنهم الأولياء الصالحين تربوا على كتاب الله وسنة حبيبه المصطفى، وسيرتهم حافلة بالكرامات والمواقف الوطنية المشرفة، مشيرًا إلى أن سيدي إبراهيم الدسوقي كان عالمًا فقهيًا صوفيًا له تلامذته ونشر الدعوة الإسلامية بالحكم والموعظة الحسنة.



وحرص زوار ومريدو سيدي إبراهيم الدسوقي، خلال زيارتهم للاحتفال بالليلة الختامية لمولده بمدينة دسوق، على شراء الحمص والحلوى والمشبك وبعض الهدايا، كعادة سنوية تعودوا عليها، وارتبطت بهذا الاحتفال، ما أدى إلى انتعاش ورواج كبير لسوق الحمص والحلوى الذي تراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 20 إلى 25 جنيهًا للحمص البلدي و15 إلى 20 جنيها لكيس الحمص المقشور "نصف الكيلو".

