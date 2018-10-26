وزير الإعلام السوداني: لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم..ونعمل على بناء مدن للإنتاج السينمائي والإعلامي بالتعاون مع مصر

وزير الإعلام السوداني، بشار أروو:





مصر والسودان يربطهما وادي وتاريخ واحد

لن نسمح لأي جهة تعكير صفو العلاقة بين القاهرة والخرطوم

الإعلام أقوى من السلاح النووي

نعمل على بناء مدن للإنتاج السينمائي والإعلامي بالتعاون مع مصر





حل بشار أروو، وزير الإعلام والاتصالات السوداني، ضيفا على الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " بالورقة والقلم " المذاع على قناة "TEN"، على هامش زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان ولقائه بالرئيس السوداني عمر البشير.وقال" أروو"، إن مصر والسودان تربطهما علاقات تاريخية وثيقة وتاريخ مشترك في الأحداث، مضيفا:" حجم الوفد الرسمي كان غير مسبوقا، ونحن لا نعرف الحدود في التعامل بين مصر والسودان، وهذه هي طيبة التعاون ما بين شعب مصر والسودان".وأضاف، أننا في حاجة إلى تغيير سلوك وتفكير المجتمع نحو النظرة المستقبلية للعلاقة المصرية السودانية، متابعا:" هناك بعض الجهات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تعكير صفو المجتمعات، ولكن العلاقة بين مصر والسودان علاقة شعبي وادي النيل، ولن نترك ثغرة لجهة ما حتى تحاول تعكير صفو العلاقة بين مصر والسودان".وأوضح وزير الإعلام السوداني، أن كلا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس عمر البشير أكدا ضرورة التكامل والتكتل على كافة المستويات السياسية والإقتصادية والإعلامية، متابعا:" هناك تكتل وتكامل سياسي وتاريخي موجود بين مصر والسودان، بالإضافة إلى التقارب الثقافي الكبير بين مصر والسودان ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك" .وتابع:" الإعلام يلعب دورا كبيرا ويقود ويوجه ويصوب ويصحح، وأصبح القوة الضاربة، ويعتبر أقوى من السلاح النووي ويمكن أن تهدم دولة أو تنتصر بالسلاح الإعلامي، ويعتبر منصة للقيادة السياسية في تصحيح المسار"، لافتا إلى أنه تم توقيع اتفاقيتين مع الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من أجل ضمان تواجد علاقة تبادلية في الإعلام المصري السوداني.واستطرد "أروو" قائلا: نسعى إلى نقل كافة الأحداث الجارية في كلا الدولتين بتعاون مشترك بين مصر والسودان، مع الابتعاد عن كل شيء سلبي، والإلتزام الأخلاقي والإعلامي، ونعمل على بناء صرحا إعلاميا ومدن للإنتاج السينمائي والإعلامي للربط بين مصر والسودان".