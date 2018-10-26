حكاية 15 يوما من البحث عن مهاجمي سيارة شركة أدوية الهرم..الجريمة بتخطيط مشرف السيارات

15 يوما كاملة ويزيد مرت على مهاجمة ملثمين لسيارة شركة أدوية شهيرة والاستيلاء علي مبلغ قرابة 2 مليون جنيه منها بمنطقة كعبيش الهرم، طوال تلك الفترة أجرى فريق البحث تحت إشراف مباشر من اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة عملية موسعة من الفحص والتحري وجمع المعلومات انتهت بحل اللغز وضبط الجناة.





ترأس العميد أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة عمليات مناقشة محصل الشركة والسائق اللذان قاما بالإبلاغ عن الجريمة وفحص جميع الاشتباهات من العمالة السابقة والحالية بالشركة وذلك تحت متابعة اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث الذي توجه إلى قسم شرطة الهرم للإشراف علي التحريات وعملية البحث شخصيا.





فحص فريق البحث بقيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الادارة العامة للمباحث طوال الأيام الماضية ومنذ وقوع الجريمة قرابة 150 شخصا من العمالة الحالية بالشركة إضافة إلى عدد من العمال والموظفين الذين تم فصلهم من الشركة في الأشهر الأخيرة والذين رددوا أن فصلهم جاء تعسفيا لبيان مدي تورط أي منهم في الجريمة أو تحريضه آخرين على ارتكابها.





أفادت مصادر أمنية مطلعة على سير خطة البحث ان الطريقة التي تم تنفيذ الجريمة بها بتتبع الجناة سيارة الشركة منذ خروجها من المقر وصولا إلى أحد الشوارع الضيقة لمحاصرتها يوحي بمعرفة الجاني خط سير السيارة المؤدي إلى مطلع الطريق الدائري بالمريوطية، أيضا انتظار الجناة لموعد خروج السيارة رجح بشكل كبير معرفتهم بالموعد مسبقا، إضافة إلى علمهم باحتوائها علي مبالغ مالية ضخمة، المصدر أشار إلى أن التحريات أشارت إلى أن مواعيد نقل الأموال إلى فرع البنك وخط سير السيارة ليست "سر" ويعلمها الجميع بالشركة في الفرع المسروق والفروع الأخرى ما يوسع دائرة البحث والاشتباه ويستوجب فحص الجميع.





فريق البحث بقيادة العميد عادل أبو سريع مأمور قسم الهرم والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث قطاع الغرب تولي مناقشة المجني عليهما وسماع روايتهما حول الحادث للتوصل إلى خيط يقود للجناة.





خلال الخمس أيام الماضية وصل فريق البحث ااي معلومات جديدة هامة أدت الي ضم ضباط أقسام شرطة بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية إلى ضباط قسم الهرم ضمن فريق البحث بالتنسيق مع ضباط الأمن العام، تم نشر عدة مأموريات للتأكد من صحة المعلومات وضبط مشتبه بهم.





المعلومات التي تاكد من صحتها ضباط فريق البحث الذي ضم كل من العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة والعقيد محمد امين مفتش مباحث الطالبية والعمرانية والمقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور اشارت الي ان عملية التخطيط والتدبير للحادث "خيانة داخلية" صدرت من احد موظفي الشركة استنادا الي العديد من الادلة.. العقل المدبر اشارت التحريات الي انه يدعي عصام . ع مشرف السيارات بالشركة ويختص بتوزيع السيارات والتأشير علي اذونات خروجها من الشركة وبالتالي يكون علي علم تام بموعد خروجها وجهتها.





نظرا لمروره بأزمة مالية قفز الي ذهنه فكرة سرقة شركته التي يعلم بتحرك سيارتها خلال أيام لايداع مبلغ ضخم يقارب 2 مليون جنيه من الايراد بالبنك.. استعان المتهم بشقيقه محمد و 6 اخرين من من أصدقائهم ووضع لهم الخطة وموعد تنفيذها تزامنا مع خروج السيارة من مخازن الشركة بمنطقة كعبيش.





كان محصل الشركة وسائق السيارة قاما برواية الواقعة: "حوالي الساعة 1.15 ظهر يوم الواقعة خرجنا من مخزن الشركة معانا الايراد البالغ قيمته حوالي مليون و800 ألف جنيه حصيلة توزيع الادوية ومستحضرات التجميل علي الصيدليات مستقلين السيارة رقم ع ب ص 591 سوزوكي بيضاء متوجهين كالمعتاد لايداع الايراد في فرع البنك الأهلي امام نادي الزراعيين بالدقي.. اللي حصل ياباشا ان بعد ما خرجنا بالعربية من المخزن وخدنا الطريق المؤدي لدائري المريوطية وأثناء مرورنا بشارع جانبي اسمه تقريبا "عباس انور" فوجئنا ب "توك توك" بيعترض طريق السيارة ساعتا خدنا بالنا انه كان ماشي ورانا من لحظة خروجنا من المخزن بس محدش شك في حاجة لحد ما استغل الشارع الضيق ده عشان يحاصرنا"





أكمل المجني عليهما الرواية:"نزل 3 شباب من التوك توك كل واحد فيهم شايل رشاش الي متكلموش كتير واحد فيهم قال اللي هيتحرك هنفرتكه بالرصاص والتاني رمي شاكوش علي شباك العربية حطمه تماما وسحب شنطة الفلوس من جواها والثالث مثبتنا بالسلاح.. هما كانوا 3 واحنا 2 ومعاهم سلاح كمان مقدرناش نغامر بحياتنا.. وفجأة اختفوا ومعاهم الفلوس".





اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تابع على مدار الساعة نتيجة التحريات والفحص موجها بسرعة حل اللغز وضبط الجناة وإعادة المبلغ المسروق، وتواصل ادارة البحث الجنائي بقيادة اللواء محمد الالفي نائب مدير الادارة العامة للمباحث والعميد مدحت فارس مدير المباحث الجنائية اجراء التحريات وفحص المشتبه بهم من مرتكبي جرائم مماثلة بالسرقة بالاكراه والسطو المسلح والمفرج عنهم حديثا من السجون.





بعد تحديد أماكن المتهمين بمناطق فيصل والهرم وبولاق الدكرور خرجت عدة مأموريات فور استصدار اذن من النيابة العامة ترأس المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم والرواد هاني عجلان ومصطفي لاشين ومحمد سعودي معاوني مباحث الهرم قوات امنية تحركت في وقت متزامن باشارة واحدة من قيادات فريق البحث وداهمت اماكن اختفاء المتهمين التي حددتها المعلومات .. تم ضبط 5 من المتهمين بينهم العقل المدبر وتم اعادة مبلغ مليون جنيه من المسروقات وتحريز اسلحة الية استخدمت في تنفيذ الجريمة.



