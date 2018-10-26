13 ديسمبر نهاية التقديم للمسابقة البيئية بالعريش

حددت إدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة شمال سيناء، 13 ديسمبر المقبل كموعد نهاءي لتقديم اعمال المسابقة الثقافية البيئية للعام الحالي 2018م.



وقال المهندس جمال حلمي مدير إدارة شئون البيئة بشمال سيناء ان المسابقة تم تعميمها علي مراحل التعليم الابتدائي والإعدادى والثانوي، وقال أن إجمالي قيمة الجوائز تبلغ 10 آلاف جنيه.ويتم تقديم الأعمال بالادارة بديوان عام المحافظة.