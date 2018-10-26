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فن

يوم الدين يتخطى المليون جنيه بعد شهر من العرض

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تخطى فيلم "يوم الدين" للمخرج أبو بكر شوقى، المليون جنيه إيرادات فى شباك التذاكر بعد شهر من طرحه بدور العرض حيث انطلق الفيلم فى السينمات يوم 24 من شهر سبتمبر الماضى.

تدور أحداث "يوم الدين" حول بشاي، وهو رجل شُفى من مرض الجذام ولكنه ما زال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش في مستعمرة لم يغادرها يومًا.

بعد وفاة زوجته، يقرر بشاي أن ينطلق في رحلة في قلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبي اليتيم الذي يرفض مفارقته أينما ذهب، وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء.

فيلم "يوم الدين" عرض عالميًا للمرة الأولى فى مهرجان كان السينمائى، كما عرض كذلك فى مهرجان لندن السينمائى ومنتظر عرضه أيضا فى مهرجان أيام قرطاج السينمائية الشهر المقبل، اضافة إلى مهرجان الرباط لسينما المؤلف والذى يمثل مصر فى الدورة ال 23 .
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