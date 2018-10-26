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فن

اليوم.. ستروبيرى سوينج فى جاردن سيتى

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:00 ص
صدى البلد
شيرى نبيل
تستعد فرقة ستروبيري سوينج لتقديم سهرة غنائية على طريقة الفرقة العالمية كولد بلاي، عبر أحدث حفلاتها بالقاهرة، على أحد مسارح جاردن سيتى، وذلك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة.

"كولد بلاى المصرية" لقب أطلقه جمهور المزيكا على باند ستروبيرى سوينج، أبرز التجارب الموسيقية فى مصر والمقدمة لأغنيات وموسيقى الباند البريطانى العالمى كولد بلاى، وخاصة بعدما شجع الأخير أعماله المسماة "كوفرز" عقب نشرها على حسابه الرسمى بتويتر.

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