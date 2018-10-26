مصادر بمديرية الزراعة بالغربية: ضبط 6 آلاف طن بطاطس محتكرة داخل مخازن

كشفت مصادر بمديرية الزراعة بمحافظة الغربية عن إجراء سلسلة من حملات تفتيشية على كافة مخازن والثلاجات البطاطس علي مستوي قري مراكز طنطا والمحلة وسمنود وكفر الزيات وبسيون.



وافادت مصادر انه تم مصادرة اكثر من 6 آلاف طن من البطاطس جودة وصلاحية عاليه سيتم طرحها بأسعار بالاسواق للجمهور باسعار مابين "6_8" جنيه .



وجدير بالذكر ان هيئة الرقابة الإدارية ومباحث التموين داهمت اكثر من مخزن تابع لأكبر تجار ومحتكري البطاطس وجاري اتخاذ كافه الإجراءات القانونية.