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أخبار العالم

العتيبى يعزي الشعب الأردني بعد حادث السيول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 03:38 ص
صدى البلد
منار نور
نعى المعلق الرياضي فهد العتيبي، ضحايا سيول البحر الميت وقدم التعازي لملك الأردن والشعب الأردني بمصابهم الأليم بسبب حادث السيول.

وكتب العتيبى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "الحمد لله على قضائه وقدره و خالص تعازينا لذوي ضحايا #سيول_الأردن نسأل الله ان يغفر لهم ويرحمهم ويصبر أهاليهم ..قلوبنا معكم ولا نملك الا الدعاء.. نسأل الله ان يحفظ الأردن وأهلها وكل من يعيش على أرضها من كل مكروه".

يُذكر أن الأردن أعلن حالة الطوارئ،  الخميس، في العاصمة عمان بسبب المنخفض الجوي والسيول التي ضربت البلاد وأسفرت عن مقتل 14 شخصا وإنقاذ 25 آخرين، وفقدان 8 أشخاص في منطقة البحر الميت
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