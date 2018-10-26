أميرة جمال لصدى البلد: رامي عباس أثر سلبيا على صلاح .. والإعلام لا يحطم اللاعبين.. ماسبيرو يفتقد الإمكانيات.. ..ورفضت ممارسة ابني لكرة القدم .. فيديو وصور

أميرة جمال لصدى البلد:

المشاهد لازال لا يتقبل تقديم مذيعة لبرامج تتناول كرة القدم

توقيت برنامج media on خدمني.. ولا أكشف عن انتمائي الكروي

إعداد بطل أوليمبي ليس سهلا .. ولا نحافظ على نجومنا

أدعو الاتحادات لإظهار أبطالها للإعلام بشكل أوسع

تورتة المشاهدات وراء التركيز على أخبار الأهلي والزمالك

لست مقتنعة بتقديم المذيعات لاستيديوهات التحليل

أتمنى تقديم برامج توك شو.. ولا أريد تقديم برامج نسائية









إعلامية متميزة قررت أن تأخذ الطريق الأصعب وتخرج عن المألوف، بدأت حياتها كمذيعة رياضة فى نايل سبورت، ثم انتقلت لقناة أون سبورت لتقدم برنامج "ميديا أون" الذي أثبت نجاحاً كبيراً فى وقت قصير، أحبت الرياضة ونجحت في إثبات جدارتها فى هذا المجال المختلف.





أميرة جمال لاعبة الكاراتيه منذ الصغر وصاحبة الوجه الجميل والجرأة الواضحة كانت فى ندوة بموقع صدى البلد وكان لنا معها هذا الحوار ...





فى البداية كيف ترين تجربة تقديم المذيعات للبرامج الرياضية وهل اعتادها الجمهور ؟





هناك الكثير من المذيعات اللاتي خضن تجربة تقديم برامج رياضية على الساحة ، سواء عبر السوشيال ميديا أو من خلال البرامج التلفزيونية وفكرة القبول تعود للمشاهد، وغالباً المشاهد يتقبل مذيعة فى الألعاب المختلفة على عكس كرة القدم.





لماذا في رأيك لا يتقبل الجمهور ذلك ؟





هم يعتقدون أن المذيعات لا يمتلكن الخبرة الكافية في هذا المجال لكن ما أتمناه ألا يحكموا هذا الحكم إلا بعد مشاهدة حلقاتي.





ويجب أن أذكر هنا أن الكرة النسائية لها الكثير من الرواج فى مصر وفي أفريقيا ولكن الكثير من الرجال لا يعرفون ذلك.





هل نراكي قريبا في تجربة تقديم استديو تحليلي؟





لم أفكر في تقديمه ..ولا أقتنع أن تدير مذيعة استوديو تحليلى لماتش كورة رغم حدوثها من قبل.

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‏وأعتقد أن هذا النوع من البرامج الرياضية يتطلب إلماما واسعا بمسألة الفنيات.





هل نشاهد المزيد من المذيعات في مجال الرياضة الفترة المقبلة ؟





سيزيد عدد مذيعات الكورة مع الوقت لأنه عندما تكون هناك تجربة ناجحة نأخذ دافعا لتكرارها.





هل اخترتى مجال الرياضة ؟





اخترتها منذ دخولى ماسبيرو حين بدأت فى النايل سبورت ، و كنت أمارس لعبة الكاراتيه وكملت ألعاب قوى ودخلت منتخب مصر تحت 20 سنة كنت بلعب رمح ، والرياضة فى دمى.





ما المميز فى برنامج media on عن البرامج الموجودة على الساحة الرياضية ؟





نقدم برنامج ميديا أون بشكل يومى، ونستعرض أخبار الرياضات المحلية والعالمية.





وأعتقد أن توقيت البرنامج خدمنى ومنحني ميزة ليست موجودة لدى البرامج الأخرى لأنه يقدم الساعة 12 ظهرا وهذا يجعلنى أعرض كل اخبار اليوم قبل البرامج الأخرى.





بالإضافة إلى أننا نهتم من خلال برنامجنا لتقديم حلول لكافة المشكلات ونقول الحقيقة بمنتهى الشفافية ودون موائمات.. واتواصل مع المسئولين في كثير من القضايا وهذا هو هدف الإعلام من وجهة نظري ولو تعامل بسلبية مع القضايا فلا ضرورة له.





ملاحظ فى البرامج الرياضية التركيز على الأندية التى لديها جماهيرية مثل النادى الأهلى والزمالك فهل تستطيعين تجاوز ذلك فى برنامجك ؟





هذا أمر طبيعي لأن تورتة المشاهدات هي كرة القدم والجماهير مهتمة بأخبار الزمالك والأهلي واتحاد الكرة والمنتخب.





و لكننا نهتم أيضا بعرض أخبار أبطال كل الألعاب خاصة عندما يكون هناك أزمة معينة ونساعد في حلها.





مثلا أزمة اللاعب محمد محيى الذى كان بطل جودو وكان نايم على الأرض فى المطار لم نغفلها وقمت باتصالات وتم حل المشكلة من السفارة.









هل الأزمة عند الإعلام فى عدم إظهار مثل هؤلاء الأبطال ؟





طبعاً لا يأخذون حقهم، لدرجة أنهم يوصفون بمصطلح ألعاب شهيدة الذى لا يفضلونه لكنها حقيقة.





وعلينا أن نتفق أن الانتماء العام للجماهير المصرية هى كرة القدم .. ولكنني ألوم على اتحادات هذه الألعاب لأنه يجب عليه إظهار هؤلاء الأبطال للإعلام من خلال وسائل التواصل المختلفة حتى يعرفهم الناس ويهتم بهم الإعلام.





ولابد أن أشير إلى أن أزمتنا الكبرى هي العجز عن الحفاظ على النجوم وبعض النجوم ظهورهم مرتبط بالمشكلات ولكنها لا تحل فأين كرم جابر الآن وأين بوجى وهشام مصباح الأسماء كثيرة وصعب إعداد بطل أوليمبى لكننا لا نهتم بهم.





ما هو انتمائك وهل تتأثرين به ؟

إلى الآن يتساءلون هل أنا أهلاوية أم لا زملكاوية ولا أظهر أنتمائي أبدا لكن أرد قائلة: "بشجع المنتخب".





ما رأيك في كشف بعض الإعلاميين عن توجهاتهم ؟





لا أفضل من يعلنون ذلك من المذيعين لأنه يحسب عليهم انتمائهم للنادى الذى أعلنوا عنه مهما حاولوا أن يكونوا حياديين، وسيخسرون جمهور النادى الآخر، وحتى الضيوف فى برنامجى عندما يظهر انتمائهم وتحيزهم لنادى معين لا يتكرر ظهورهم في البرنامج.





وفي النهاية لكن انا مذيعة ولست لاعبة كرة.





ما هي الانتماءات الرياضية في عائلتك ؟ وهل تؤثر عليكي ؟





أنا من بورسعيد ووالدى يشجع المصرى البورسعيدى ، وزوجى محمد عباس يشجع النادى الأهلى ويعلن ذلك دائما وانا موجودة في النص.





هل تتشاجرين مع زوجك الإعلامى محمد عباس أثناء مشاهدة المباريات ؟





لا أشاهد معه المباريات من الأساس ، أنا أشاهدها فى المنزل وهو يشاهد المباريات مع أصقائه.









ما رؤيتك للصراع بين النادى الأهلى والمصرى ؟





أمنية حياتى أن أشاهد النادى الأهلى والنادى المصرى يلعبان على ملاعب بعضهما البعض، وأن أرى جماهيرنا المحترمة تشجع مرة أخرى في المدرجات وطلب المصرى البورسعيدى بعد انتهاء عقوبته باللعب على أرضه مشروع.





كيف ترين حسام حسن وإبراهيم حسن فى قيادة النادى المصرى ؟





"حسام وإبراهيم .. هيتعملهم تمثال" فى بورسعيد فالجمهور بيعشقهم بصرف النظر عن المشاكل مع الإدارة ولن يستطيع أحد أن يزعزهم وحسام عامل حالة وطفرة فى النادى لا يمكن إنكارها وأراه مظلوما، وكنت أتمنى أن يأخذ الكونفيدرالية لأنه من أول يوم وعد بها وكان هذا سيكون إنجازا لأول مرة مع النادى المصرى.





هل سنراه يدرب المنتخب؟

لازم نشوفه لأن لديه القدرة على القيادة والتأثير في اللاعبين.





مصر على مدار تاريخها لم تحصل على ميداليات فى ألعاب القوى ما السبب من وجهة نظرك ؟





أى مكان لا يحقق إنجازا ابحث داخله ستجد أنه يعاني من مشاكل وعدم استقرار.





مثلا رياضة الاسكواش حققنا طفرة بها بسبب الاستقرار وأتمنى أن نحافظ على هذا المستوى وأن أشاهد نفس الطفرة فى باقى الألعاب وهناك الجمباز لم يأخذ حقه لكنه عامل فرق وأيضاً الخماسى الحديث فى الأولمبياد حصلنا على ميداليتين ذهب والسباحة أيضا .





هل تتوقعين الحفاظ على مستوى لاعبي الاسكواش في ظل الحديث عن تحوله لبطولة أولمبية ؟

أتمنى أن نستطيع الحفاظ على مستوى لاعبي الإسكواش وأراهم طفرة.





طب ورأيك في التجنيس ؟





لدي موقف حاد منه في الحقيقة ولا أقبل أن يقول أحد أن اضطر أن يفعل ذلك بسبب مهما كانت الظروف.





والدولة التي تعتمد على اللاعبين المجنسين تغش نفسها وما فائدة الحصول على ميدالية باسم الدولة وأنا لا أملك لاعبين حقيقيين .. لذلك نقول دائما لابد من الاهتمام بالناشئين.





ما الألعاب الرياضية التي يمارسها أبناؤك ؟

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بنتي بتلعب جمباز وابني بيلعب سباحة ورفضت لعبه لكرة القدم وهو في سن صغيرة، وأردت بناء جسمه وشخصيته أولا .. وفيما بعد فضل لعبة الاسكواش ولم أكن أفكر في جماهيرية اللعبة التي سيختارها بقدر ما كان هدفي أن يختار اللعبة التي يحبها.





هل الإعلام له دور في انخفاض مستوى بعض اللاعبين ؟





بالتأكيد الإعلام يؤثر بالإيجاب والسلب على آداء اللاعبين، وفي النهاية مدى تأثر اللاعب يرجع لطريقة تفكيره واحترافيته.





ومن الممكن بعد سماع اللاعب لانتقاد يحاول أن ينفي النقد تماما وهذا قد يؤدي لخروجه عن تركيزه ويذهب في اتجاه خاطئ تماما.





وهؤلاء اللاعبين في النهاية هم ضحية أنفسهم وليسوا ضحية الإعلام والاعلام من حقه أن يقول ما يريد.





وفي لاعبين خلصوا على نفسهم بتصريحات غريبة، وخرجوا من حسابات كثيرة والمفترض أن اللاعب يحسب حساب كل كلمة تخرج منه.





‏وأيضا بعض اللاعبين يصيبهم الغرور، لكن بالنسبة للاستديوهات التحليلية أعتقد أنهم تعودوا على النقد الذي يوجه لهم من خلالها.

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ما رأيك في أداء محمد صلاح ؟





أري أن الصعود للقمة ليس سهلا والحفاظ عليها يتطلب مجهودا كبيرا، وأحزن عندما يسوء أداءه.





هل لرامي عباس تأثير سلبي عليه ؟





بالتأكيد .. وهناك شيء خاطئ وغير مفهوم ‏.





وأعتقد أن صلاح يرتكب خطأ عندما يتعامل على أنه هو ورامي شخص واحد بينما الاتحاد والمصريون يفصلون بينهما، وهناك بعض التصرفات لا أعتقد أنها تخرج من رأس محمد صلاح.





هل هناك برامج تحرصين على متابعتها بشكل يومي ؟





هناك برامج كثير جيدة على الساحة لكنني لا أحرص على مشاهدة برنامج بعينه يوميا.





ولكن برنامج صاحبة السعادة هو من البرامج المفضلة لدي بسبب الكاريزما التي تتمتع بها إسعاد يونس.





وبالنسبة للأخبار أتابعها عبر السوشيال ميديا.





هل فكرتي في تقديم برامج من نوعية مختلفة عن الرياضة ؟

لا لم أفكر في تقديم مادة إعلامية مختلفة عن الرياضة والمذيع الشاطر يستطيع تقديم أي نوع.

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وحال تقديمي تجربة مختلفة افضل ان تكون برامج توك شو لكنني لا أفضل تقديم برامج نسائية.

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هل فكرتي في خوض تجربة إعلامية مع زوجك محمد عباس باعتباره إعلاميا بارزا أيضا في مجال الرياضة ؟





فكرنا وكنا على وشك تنفيذ ذلك لكن التجربة لم تكتمل.





ولم تكن فكرة البرنامج قائمة على النفسنة باعتبارنا نشجع أندية مختلفة، وأود هنا أن أؤكد أنه إعلامي حيادي للغاية وكان يسان المصري البورسعيدي للغاية وقت أزمته مع النادي الأهلي ..ورغم أنه أهلاوي إلا أن شعبيته كبيرة جدا في بور سعيد.









انتي ابنة ماسبيرو .. ما تقييمك لأداء التلفزيون الحكومي حاليا؟





مشكلة ماسبيرو أنه يفتقد الإمكانيات المادية ..وكل القنوات الفضائية قامت على إمكانيات المتواجدين به وهي المدرسة تعلمنا فيها الحيادية والمهنية .





وغياب ماسبيرو أثر للغاية على المهنية ودلوقت بنشوف العجب لأنه من المستحيل أن يرتكب من تعلم في ماسبيرو الهفوات التي نراها حاليا .





وإلى حد ما أرى أن الأمور تذهب للأفضل وأتمنى توفير الإمكانيات والشاشة واستديوهات افضل للمذيعين.





هل كانت فترة العمل كمراسلة من الملاعب صعبة ؟

العمل كمراسلة ممتع جدا لأن يجعلك في قلب الحدث تنفعل مع الجماهير وتفرح لفرحهم ولكنه صعب جدا وهو مختلف تماما عن العمل كمذيعة وأول مرة دخلت فيها استديو لم أكن أعرف ماذا أفعل.





هل يضايقك الحديث عن أن زوجك ساعدك في عملك ؟

على العكس أفخر بذلك جدا .. وهو كان بيذاكرلي وعلمني ضرورة أن أفهم كل شيء يتعلق بموضوع الحلقة ولا أعتمد على فريق العمل فقط على الرغم من أنه جيد.





ما أصعب المواقف التي تعرضت لها على الهواء ؟





أتذكر موقفين أحدهماخلال فترة عملي بماسبيرو بعد عطل سماعة air piece على الهواء وكان موعد انتهاء برنامجي في الساعة الثانية وكنت مازلت في بداياتي لذلك كان الموقف صعب للغاية لأنني لا أعرف متى نخرج فاصل أو ينتهي البرنامج لكن كنت أرتدي ساعة وأتابع الوقت وعندما جاءت الساعة الثانية تماما أنهيت الحلقة وخاصة في ماسبيرو عندهم انضباط شديد في المواعيد ومن يومها وأنا أحرص على ارتداء ساعة دائما.



