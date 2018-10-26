طريقة تحضير الكول سلو كالمحترفين في المنزل

تتمتع سلطة الكول سلو بمذاق جميل، ولذيذ للغاية، إلا أننا نجدها دائما من طبق أطباق التقديم، أو قد نجدها في مطاعم الوجبات السريعة، وهو ما يجعل الأطفال يطلبونها نظرا لما لها من مذاق مميز عن انواع السلطات العادية، والمعتادة لنا، وفيما يلي قامت الشيف نونا بوضع طريقة تحضير الكول سلو بنفس المذاق، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم طريقة تحضير الكول سلو بالتفصيل..



مقادير طريقة تحضير الكول سلو:



كرنبة سلطة صغيرة مكعبات

2 بصل أحمر مكعبات صغيرة

جزرة قطع صغيرة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

2 ملعقة كبيرة سكر

3 ملعقة كبيرة لبن

ملعقة كبيرة خل

ملعقة كبيرة وربع عصير ليمون



طريقة تحضير الكول سلو



1- نحضر بوله ونضع بها المايونيز ونضع والحليب والسكر، والخل وعصير الليمون، ونخلطهم بالمضرب السلك.



2- ثم ننزل بالبصل ونقلب بالمضرب السلك ثم ننزل الجزر ونقلب جيدا ثم نتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.



3- ثم نضيف الكرنب المكعبات صغيرة، ونقلب جيدا وتترك بالثلاجة لمدة ليلة كاملة او 4 ساعات على الأقل حتى تتبل جيدا.



4- تنزل كل السوائل الموجودة بها وتقلب مرة أخري عند التقديم.