ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة تحضير الكول سلو كالمحترفين في المنزل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 05:17 ص
طريقة تحضير الكول
طريقة تحضير الكول سلو كالمحترفين في المنزل
آية التيجي
تتمتع سلطة الكول سلو بمذاق جميل، ولذيذ للغاية، إلا أننا نجدها دائما من طبق أطباق التقديم، أو قد نجدها في مطاعم الوجبات السريعة، وهو ما يجعل الأطفال يطلبونها نظرا لما لها من مذاق مميز عن انواع السلطات العادية، والمعتادة لنا، وفيما يلي قامت الشيف نونا بوضع طريقة تحضير الكول سلو بنفس المذاق، باستخدام مكونات بسيطة، وغير مكلفة على الإطلاق، وإليكم طريقة تحضير الكول سلو بالتفصيل..

مقادير طريقة تحضير الكول سلو:

كرنبة سلطة صغيرة مكعبات
2 بصل أحمر مكعبات صغيرة
جزرة قطع صغيرة
2 ملعقة كبيرة مايونيز
2 ملعقة كبيرة سكر
3 ملعقة كبيرة لبن
ملعقة كبيرة خل
ملعقة كبيرة وربع عصير ليمون

طريقة تحضير الكول سلو

1- نحضر بوله ونضع بها المايونيز ونضع والحليب والسكر، والخل وعصير الليمون، ونخلطهم بالمضرب السلك.

2- ثم ننزل بالبصل ونقلب بالمضرب السلك ثم ننزل الجزر ونقلب جيدا ثم نتركها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة.

3- ثم نضيف الكرنب المكعبات صغيرة، ونقلب جيدا وتترك بالثلاجة لمدة ليلة كاملة او 4 ساعات على الأقل حتى تتبل جيدا.

4- تنزل كل السوائل الموجودة بها وتقلب مرة أخري عند التقديم.
loading...

ترشيحاتنا

على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يغني إلعب يالا..فيديو

محافظ القاهرة: ندرس استغلال سوق 15 مايو لتجارة الجملة

شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا

شريف فاروق: بنك ناصر بدأ تنفيذ خدمة صرف النفقة بالمحمول

مصادر بمديرية الزراعة بالغربية: ضبط 6 آلاف طن بطاطس محتكرة داخل مخازن

رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لحفل زفاف ابنة الرئيس جمال عبدالناصر

ميديا بار: ترامب يشعل الجنون في جميع أنحاء أمريكا بخطابه ووسط تهديد القنابل الأنبوبية

مشروب طبيعي للمساعدة على حل مشكلة تأخر الإنجاب

مشروب يخلصك من الوزن الزائد بأسرع وقت

محمد صلاح يعلق على أهدافه مع ليفربول

الجيش الأردنى يبحث عن المفقودين جراء كارثة السيول قرب البحر الميت

خبير أمني يُحذر من خطورة مواقع التواصل الاجتماعى على مصر .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

لقطة مأساوية..أب يفقد ابنه الوحيد في سيول الأردن بعد موت زوجته بشهر .. فيديو
بشار أروو: الإعلام أقوى من السلاح النووي .. فيديو
على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يغني إلعب يالا..فيديو
رمضان السيد: مختار مختار مظلوم في مصر .. فيديو
الأوقاف: الأزهر الوسطي علمنا قيمة المواطنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟