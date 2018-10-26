الملكة رانيا تعليقا على سيول البحر الميت: قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة





علقت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ، على أحداث السيول التي تضرب الأردن حاليا، عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" .وغردت الملكة قائلة «قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة..ندعو بالرحمة على من فقدنا..اللهم صبر أهلهم وأعنهم على مصابهم وخفف على كل مصاب واكتب النجاة للمفقودين ⁧‫البحر الميت».وذكر السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصل مساء أمس بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تعازيه للملك والحكومة وشعب الأردن الشقيق في ضحايا سيول منطقة البحر الميت.وأضاف المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية في بيان له، أن الرئيس أكد تقديم مصر كل العون المطلوب وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لمساعدة الاْردن الشقيق لتجاوز تلك المحنة.