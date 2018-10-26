فرقة مفرقعات أمريكية تفحص مركز بريد في ميامي خشية من طرود القنابل الأنبوبية

تفحص فرقة مفرقعات مركزا لتوزيع البريد قرب ميامي، يعتقد أنه أرسل منه العديد من الطرود الغريبة التي تحوي قنابل أنبوبية.



وذكرت قناة "سي أن أن" الأمريكية أن فرقة مفرقعات بدأت فحص مركزا لتوزيع البريد بالقرب من ميامي، تعتقد السلطات أن عدة طرود تحوي قنابل أنبوبية أرسلت خلاله.



كما تتواجد فرقة مفرقعات ووحدة الكلاب البوليسية، في أوبا لوكا في فلوريدا كإجراء احترازي استعدادا لأي طرود أخرى ترسل من المركز في هذه المنطقة.



وأرسلت عشرات الطرود التي تحوي قنابل أنبوبية للعديد من القادة في الحزب الديمقراطي، من بينهم الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، والمرشحة الرئاسية السابقة عن الحزب، هيلاري كلينتون وغيرها، وذلك قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.



كما أرسلت طرد أخر إلى شبكة "سي أن أن" وإذاعة محلية في أمريكا، والممثل روبرت دي نيرو، أشد المعارضين للرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.