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أخبار العالم

لوحة الذروة الزرقاء المقدرة بـ 400 مليون دولار تصل إلى السعودية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 06:30 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
وصلت لوحة «الذروة الزرقاء» للفنان الروسي فاسيلي كاندينسكي إلى المملكة العربية السعودية،أول أمس (الأربعاء)، وذلك وفقًا لصحيفة عكاظ.

وتبلغ قيمة اللوحة التي حطت رحالها في فندق الريتز كارلتون مقر «مبادرة مستقبل الاستثمار 2018» في العاصمة الرياض. 400 مليون دولار.

ووثق مقطع فيديو متداول، لحظة وصول اللوحة للفندق وسط حراسة مشددة.

يذكر أن اللوحة عرضت عبر «زاوية الفن الروسي»، ضمن مبادرة من جانب صندوقي الثروة السيادية في السعودية وروسيا، ونقلت من خلال شركة «لوسكو» السعودية للخدمات اللوجستية للأعمال الفنية بواسطة فريق سعودي.
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