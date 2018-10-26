ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

علماء بسنغافورة يتوصلون لاكتشاف طريقة لمضاعفة العمر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 04:45 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
تمكن علماء جامعة سنغافورة الوطنية من مضاعفة عمر الديدان الأسطوانية، بمساعدة عدد من المستحضرات المضادة للشيخوخة.

ويفيد موقع Science Alert بأن خبراء الجامعة جربوا مزيجا من مستحضرات مختلفة، بينت نتائج دراسات سابقة أنها تبطئ عملية الشيخوخة.

وأحد هذه المستحضرات هو راباميسين "rapamycin"، الذي يكبح نشاط mTOR، وهو هدف راباميسين في الثدييات، وأحد مكونات مجمع الإشارات التي تنظم نمو الخلايا. وبحسب العلماء، يمكن مضاعفة فعالية راباميسين بمساعدة مركبات إضافية.

كما اختبر الباحثون خليطا من مركبين أو ثلاثة مثل راباميسين، ريفامبيسين و4-Psora وميتفورمين وآلانتوين، على أزواج من الديدان الأسطوانية. وبينت نتائج هذه الاختبارات أن مزيجي راباميسين وريفامبيسين، وريفامبيسين و4-Psora ساعدا كثيرا في إبطاء عملية الشيخوخة وإطالة العمر مقارنة باستخدام أحد المركبين فقط. ومثل هذا التأثير كان لمزيج من ثلاثة مركبات: ريفامبيسين-آلانتوين-4- Psora وريفامبيسين-راباميسين وآلانتوين.
loading...

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: زيارة السيسي إلى السودان اتسمت بالعمل الكثيف والتفاؤل

تركي آل شيخ: لن نسمح لدويلات أو جماعات محظورة أن تعكر صفو العلاقة بين الأشقاء

مجلة أمريكية: ترامب وراء ارتفاع أسعار النفط.. العقوبات الإيرانية تسببت في جنون ثمنها.. توقعات بمنح استثناء للحفاظ على استقرارها

طبق دش يقتل صاحب محل بإمبابة.. والتحريات: ميسور الحال ولم ينتحر

سقوط أمطار غزيرة بالزقازيق في الشرقية..صور

شاهد.. الأرض تبتلع سيدتين في تركيا

رواد مواقع التواصل يتداولون فيديو لحفل زفاف ابنة الرئيس جمال عبدالناصر

محمود الخطيب يكشف كواليس موافقة الاهلى على المشاركة فى السوبر المصري السعودي

الوادي الجديد تستقبل وزيري الآثار والاستثمار و17 سفيرا..اليوم

موجز الأخبار.. السيسي يزور السودان.. و45 ألف مشجع في نهائي أبطال أفريقيا

مصادر بمديرية الزراعة بالغربية: ضبط 6 آلاف طن بطاطس محتكرة داخل مخازن

مصرع عامل صعقه التيار الكهربائي بعامود إنارة بسبب الأمطار بالإسكندرية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

لقطة مأساوية..أب يفقد ابنه الوحيد في سيول الأردن بعد موت زوجته بشهر .. فيديو
بشار أروو: الإعلام أقوى من السلاح النووي .. فيديو
على طريقته الخاصة.. محمد الشرنوبي يغني إلعب يالا..فيديو
رمضان السيد: مختار مختار مظلوم في مصر .. فيديو
الأوقاف: الأزهر الوسطي علمنا قيمة المواطنة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟