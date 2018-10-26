علماء بسنغافورة يتوصلون لاكتشاف طريقة لمضاعفة العمر

تمكن علماء جامعة سنغافورة الوطنية من مضاعفة عمر الديدان الأسطوانية، بمساعدة عدد من المستحضرات المضادة للشيخوخة.



ويفيد موقع Science Alert بأن خبراء الجامعة جربوا مزيجا من مستحضرات مختلفة، بينت نتائج دراسات سابقة أنها تبطئ عملية الشيخوخة.



وأحد هذه المستحضرات هو راباميسين "rapamycin"، الذي يكبح نشاط mTOR، وهو هدف راباميسين في الثدييات، وأحد مكونات مجمع الإشارات التي تنظم نمو الخلايا. وبحسب العلماء، يمكن مضاعفة فعالية راباميسين بمساعدة مركبات إضافية.



كما اختبر الباحثون خليطا من مركبين أو ثلاثة مثل راباميسين، ريفامبيسين و4-Psora وميتفورمين وآلانتوين، على أزواج من الديدان الأسطوانية. وبينت نتائج هذه الاختبارات أن مزيجي راباميسين وريفامبيسين، وريفامبيسين و4-Psora ساعدا كثيرا في إبطاء عملية الشيخوخة وإطالة العمر مقارنة باستخدام أحد المركبين فقط. ومثل هذا التأثير كان لمزيج من ثلاثة مركبات: ريفامبيسين-آلانتوين-4- Psora وريفامبيسين-راباميسين وآلانتوين.