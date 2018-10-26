اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأنجيلا ميركل بشأن تحقيقات حول مقتل خاشقجي

أجرى الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإطلاعها على المستجدات بشأن التحقيقات التي تجريها المملكة فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي.



وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإنه جرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين، في المجالات كافة، كما أطلع الملك سلمان، ميركل على مستجدات التحقيقات في مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي.



وأكد الملك سلمان أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة وقيمها، مشددا على أن العداة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم، وسينال من تثبت إدانتهم جزائهم الرادع.



ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن آمالها بأن تودي التحقيقات إلى كشف كافة ملابسات الواقعة.

