ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداد للقاء الاتحاد السكندري

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:59 ص
صدى البلد
ملك موسي
يختتم الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بقيادة السويسري كريستيان جروس فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية .

يأتي هذا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.

ويلقي السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى محاضرة فنية للاعبين لوضع بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال اللقاء وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.
loading...

ترشيحاتنا

عضو مجلس الأطباء: وزارة الصحة انفردت بإلغاء الكشف المستعجل ووضع حد أقصى للأسعار

اليوم.. الطقس يستمر في انخفاض درجات الحرارة وأمطار منتظرة على القاهرة

تجديد حبس ٣ أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام

جماعة جيش العدل تتبنى اختطاف 12 جنديا إيرانيا على الحدود مع باكستان

تداول فيديو يحرج الجيش الفرنسي بعد تغاضيه عن مذابح خلال حرب رواندا

الملكة رانيا تعليقا على سيول البحر الميت: قلوبنا انفطرت من هول الفاجعة

الأردن تعلن تنكيس العلم لـ3 أيام على أرواح ضحايا البحر الميت

تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

مصرع 6 مهاجرين سوريين جراء السيول عند الحدود مع تركيا

ديانا حداد توجه رساله مؤثرة لضحايا السيول بالأردن

اتصال هاتفي بين الملك سلمان وأنجيلا ميركل بشأن تحقيقات حول مقتل خاشقجي

رمضان السيد يرد بقوة على إبراهيم سعيد بعد انتقاد حسام حسن.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

الطقس السيء يتسبب في سقوط شجرة على سيارة ملاكي بالمهندسين.. صور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو
الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على السواحل الشمالية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟

هل تستجيب المحافظات الأكثر إنجابا للحملة القومية لتنظيم الأسرة ؟