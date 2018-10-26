الزمالك يختتم تدريباته اليوم استعداد للقاء الاتحاد السكندري

يختتم الفريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته بقيادة السويسري كريستيان جروس فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية .



يأتي هذا استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية.



ويلقي السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى محاضرة فنية للاعبين لوضع بعض التعليمات الفنية والخططية لتطبيقها خلال اللقاء وشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس.

