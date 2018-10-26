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أخبار العالم

موقع فرنسي: قضية فساد تكشف عمولات قذرة بين ساركوزي والرئيس البرازيلي دا سيلفا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:53 ص
صدى البلد
حسن محرم
كشف موقع "ميديابار" الفرنسي عن شبهات عن تورط الرئيس البرازيلي الأسبق، لولا دي سيلفا، والرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي في عمليات فساد مشتركة بينهما، عبر تسهيلات بينهما فيما يتعلق بصفقة غواصات فرنسية إلى البرازيل.

ونقل الموقع عن وزير المالية البرازيلي سابق، أنتونيو بالوتشي الذي أكد أن عمليات دفع خفية تمت خلال اجتماع بين الرئيسين في ليلى 6/7 سبتمبر 2009.

وأشار الموقع إلى أن التحقيقات التي تجرى بشأن بيع غواصات فرنسية من طراز "سكوربين"، وبناء قاعدة إيتاجواي البحرية، كشفت عن وجود عمولات دفعت بواسطة الشريك البرازيلي لشركة "نافال جروب" بأكثر من 70 مليون يورو.

وبين الموقع أن أسم الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، طرح في 26 يونيو الماضي في قضية فساد كبيرة في البرازيل، إذ أن شهود من مسئولين سابقين كشفت عن عمولات تمت بين لولا دا سيلفا ونيكولا ساركوزي بشأن مبيعات سلاح فرنسية إلى البرازيل.
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