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ثقافة

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:53 ص
صدى البلد
منصور ابو العلمين
يقع متحف آثار الوادي الجديد في مدينة الخارجة ويضم آثارا مصرية من عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث والتي عثر عليها في في بمختلف المراكز الإدارية والمناطق الأثرية بربوع المحافظة.

قال الدكتور طارق القلعى مدير متحف آثار الوادى الجدي، إن المتحف يضم آثارًا من العصر الفرعوني تتضمن مجموعة من التماثيل واللوحات الجنائزية التي تخص بعض حكام الواحات وتماثيل لآلهة ومجموعة من الأواني الفخارية المزخرفة ومساند لرأس وأدوات للكتابة ومجموعة من الأواني الحجرية وسكاكين ومكاشط من عصر ما قبل التاريخ ولعب أطفال من الفخار ومجموعة من الحلى التمائم ولوحات جدارية وغيرها.

وأوضح أن من أهم مقتنيات المتحف من العصرين اليوناني والروماني مجموعة من الأقنعة والتوابيت الآدمية من الخشب ومجموعة من الفخار والأستراكا والحلي وتماثيل لآلهة وإلهات بالإَضافة إلى مجموعة من الطيور والحيوانات المحنطة ومسارج.

ويضم أيضًا العديد من القطع الاثريه القديمة التي عثر عليها بمختلف المناطق الاثريه بالمحافظة، ومنها لوحات فرعونية عثر عليها في منطقة قلاع الضبة ببلاط، وتماثيل للإله حورس، وتمثال الأسد الرابض بوجه إنسان والذي عثر عليه في معبد دير الحجر، إضافة إلى مجموعه من الأواني الفخارية من العصر القبطي وبعض القطع عثر عليها بمنطقة موط بالداخلة.

وتابع أن من أهم الآثار القبطية والإسلامية أيقونات ومسارج وأخشاب مزخرفة وعناصر معمارية وصلبان من المعدن وكتابات قبطية ومشكاوات ومجموعة من الخزف الإسلامي والأسلحة والأواني وعناصر زخرفية وآيات قرآنية.. وأخيرا يضم المتحف بعض المقتنيات من عهد أسرة محمد علي تتمثل في مجموعة من التحف المختلفة التي كانت تعرض من القصور الملكية.

يذكر أن متحف آثار الوادي الجديد, نظم العديد من المعارض منها معرض للمومياوات ومعرضًا للأدوات الطبية المستخدمة في عصر الدولة المصرية؛ فضلًا عن المعارض العلمية الأخرى المتعلقة بالقطع الأثرية والتي تحكي تاريخ المنطقة وجدت بها.
متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور
متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور
متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور
متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور
متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر بمقتنيات من مختلف العصور.. صور
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