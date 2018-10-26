مصرع جندي هندي ومسلحين في مواجهات بإقليم كشمير



وقال مصدر بالشرطة الهندية - حسبما ذكرت شبكة "إنديا تي في" اليوم /الجمعة/ - "إن قوات الأمن قامت بعملية تطويق وتفتيش أمني للبلدة بعد أن تلقت بلاغا يفيد بوجود إرهابيين بها، وإن العملية تحولت إلى مواجهة بين قوات الأمن والمسلحين الذين أطلقوا النيران على قوات الأمن .

وشارك في العملية "قوة بنادق راشتريا"، وهي قوة خاصة تم تشكيلها لمحاربة التمرد في كشمير، وقوات العمليات الخاصة في الشرطة وقوات الشرطة الاحتياطية المركزية.



ولا تزال عملية المواجهة مستمرة بين الجانبين، حيث تعد هذه العملية هي الثالثة بين قوات الشرطة ومسلحين خلال ال48 ساعة الماضية.

لقى جندي هندي ومسلحان مصرعهم خلال مواجهات بين قوات الشرطة ومسلحين في بلدة "سوبور" شمالي إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان صباح اليوم /الجمعة/ .