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أخبار العالم

ترامب يوقع على قانون عقوبات جديدة على حزب الله اللبناني

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:52 ص
صدى البلد
أ ش أ
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون عقوبات جديد على حزب الله اللبناني يستهدف كل من يمول الحزب، أو يتعامل معه أو يزوده بالأسلحة.

وذكرت قناة ( الحرة ) الأمريكية ، اليوم الجمعة ، أن العقوبات الجديدة التي اعتمدها الرئيس الأمريكي تهدف إلى الحد من قدرات الحزب على الحصول على تمويل وتجنيد عناصره ، والضغط على البنوك والبلدان التي تتعامل معه وفي مقدمتها إيران.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت على مشروع قانون في الثاني عشر من أكتوبر الجاري، وسبقه تصويت في مجلس النواب في سبتمبر..واستهدف القانون كل من يمول الميليشيات ويزودها بالأسلحة، وهو نسخة معززة من عقوبات سابقة، لكنها أقسى.
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