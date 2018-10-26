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فن

هيفاء وهبي تتألق في زفاف حفيدة حسن مصطفى وميمي جمال بحضور نجوم الفن والمشاهير

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:44 ص
صدى البلد
محمد صبحي
أحيت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى واحدة من السهرات، التي ضمت عددا كبيرا من نجوم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع خلال الاحتفال بزفاف "مريم" كريمة أحمد عبد المنعم وحرمه والدة العروس نورا حسن مصطفى ابنة الفنان الراحل والفنانة ميمي جمال والعريس "حسين حمد الله"، وذلك داخل أحد الفنادق بمصر الجديدة. 

كان ضمن الحضور د.علي المصيلحي وزير التموين وحرمه ومن نجوم الفن هشام عباس وابنته ياسمين، خالد سليم، الإعلامية ريهام السهلي، الإعلامية سهير جودة، مهندسة الديكور رباب عبد العاطي والاعلامية مريم أمين، وغيرهم وأصدقاء العروسين ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص التي أشعلتها هيفاء وهبي حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي. 

وحرصت جدة العروس الفنانة ميمي جمال علي تحية هيفاء وهبي في بداية فقرتها وسط صيحات الإعجاب التي أطلقها أصدقاء العروسين والتي لم تنقطع طوال فقرتها.

كما أحيت أولى فقرات الحفل المطربة اللبنانية الاستعراضية كارولينا وقام بالتنظيم مصطفى عاكف والفقرات الفنية لتامر عبد المنعم.
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هيفاء وهبي تتألق في زفاف حفيدة حسن مصطفى وميمي جمال بحضور نجوم الفن والمشاهير

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