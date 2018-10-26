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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:33 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرضت فضائية "dmc" عبر برنامج "8 الصبح" اليوم، الجمعة، تقريرًا تفصيليًا خاص بدرجات الحرارة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27، الصغرى19
الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 17
مطروح: العظمى 23، الصغرى 17
بورسعيد: العظمى24، الصغرى 20
دمياط: العظمى 24، الصغرى20
الإسماعلية: العظمى 26، الصغرى 17
العريش: العظمى 25، الصغرى 18
شرم الشيخ: العظمى 29، الصغرى 25
أسيوط: العظمى 28، الصغرى 17
بني سويف: العظمى 27، الصغرى 21
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