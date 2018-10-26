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تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 09:00 ص
صدى البلد
ندى فتح الله
استعرضت فضائية "dmc" عبر برنامج "8 الصبح" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:
الطماطم:5.8 جنيه
البطاطس: 11 جنيهًا
البصل: 6 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
القلقاس: 4.5 جنيه
الكوسة: 6 جنيهات
البامية: 15 جنيهًا

أما أسعار الفاكهة قد عرضها التقرير كالأتي:
البرتقال: 6 جنيهات
الرمان: 7 جنيهات
الكانتلوب: 4.5 جنيه
الجوافة: 5 جنيهات
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