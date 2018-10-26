تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرضت فضائية "dmc" عبر برنامج "8 الصبح" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:
الطماطم:5.8 جنيه
البطاطس: 11 جنيهًا
البصل: 6 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
القلقاس: 4.5 جنيه
الكوسة: 6 جنيهات
البامية: 15 جنيهًا
أما أسعار الفاكهة قد عرضها التقرير كالأتي:
البرتقال: 6 جنيهات
الرمان: 7 جنيهات
الكانتلوب: 4.5 جنيه
الجوافة: 5 جنيهات
الطماطم:5.8 جنيه
البطاطس: 11 جنيهًا
البصل: 6 جنيهات
الخيار: 3 جنيهات
الفلفل الرومي: 5.5 جنيه
القلقاس: 4.5 جنيه
الكوسة: 6 جنيهات
البامية: 15 جنيهًا
أما أسعار الفاكهة قد عرضها التقرير كالأتي:
البرتقال: 6 جنيهات
الرمان: 7 جنيهات
الكانتلوب: 4.5 جنيه
الجوافة: 5 جنيهات