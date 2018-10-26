تعرف على أسعار الفاكهة بالأسواق اليوم .. فيديو

استعرضت فضائية "dmc" عبر برنامج "8 الصبح" اليوم، الجمعة، تقريرًا خاص بأسعار الخضروات والفاكهة بالأسواق المصرية اليوم، على النحو التالي:

الطماطم:5.8 جنيه

البطاطس: 11 جنيهًا

البصل: 6 جنيهات

الخيار: 3 جنيهات

الفلفل الرومي: 5.5 جنيه

القلقاس: 4.5 جنيه

الكوسة: 6 جنيهات

البامية: 15 جنيهًا



أما أسعار الفاكهة قد عرضها التقرير كالأتي:

البرتقال: 6 جنيهات

الرمان: 7 جنيهات

الكانتلوب: 4.5 جنيه

الجوافة: 5 جنيهات

