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حوادث

حبس 3 أشخاص لقتلهم سائق توك توك بسوهاج

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية
خالد رياض
أمرت النيابة العامة بمركز جهينة بسوهاج، إيداع حدث أحد دور الرعاية وحبس 2 آخرين 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقتلهم سائق "توك توك" بغرض سرقة مركبته.

تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا بورود بلاغ من "هويدا.ع.ح" وتقيم بناحية جهينة الغربية بغياب ابنها محمود.أ.أ، 14 عاما طالب بالصف الثاني الإعدادي ويعمل سائق توك توك، والعثور علي الجثة ملقاة علي جانب الطريق بناحية مشروع غرب طهطا دائرة المركز ملفوف بتي شيرت أبيض اللون وتبين إصابته بكدمة بالرأس من الناحية اليسري وفي حالة تيبس رمي.

أسفرت جهود رجال المباحث إلي أن وراء ارتكاب الجريمة كل من "محمد.ص.م" 15 عاما عاطل ويقيم بناحية جهينة الغربية والسابق اتهامه فـي قضيتين سرقة هاتف محمول، وسرقة مسجد ، وكمال.ع.، 34 عاما عاطل ويقيم بذات الناحية والسابق اتهامه فى 13 قضية، و"جاد.م.ا" 30 عاما عامل ويقيم بناحية الساحل بحري دائرة مركز البلينا.

تم ضبط المتهمين و بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضاف الأول باستدراج المجني عليه بحجة توصيله لقرية مشروع غرب طهطا وبمنطقة العثور عليه قام بالتعدي عليه بحجر وخنقه بملابسه حتي فارق الحياة والاستيلاء علي التوك توك قيادته والاستعانة بالمتهم الثاني فـي بيع التوك توك للثالث بمبلغ 5 آلاف جنيه وتم ضبط التوك توك بحوزة الأخير.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة العامة أمرت بقرارها المتقدم.
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