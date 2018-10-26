فيسبوك يحل مشكلات طلاب المدينة الجامعية بالأزهر.. صور

استغل أحمد شعلان مدير المدينة الجامعية للبنين بجامعة الأزهر، تواجد الطلاب على فيسبوك لمعرفة مشكلاتهم والرد عليها فورا فى التعليقات والمنشورات والعمل على حل هذه المشكلات بأسرع وقت.



ويرصد موقع صدى البلد عددا من هذه المواقف بين مدير المدينة وشكاوى الطلاب.



واشتكى أحد الطلاب قائلا: "بالنسبة لبوابه المدينة الرئيسيه الي امام قسم ثان، يتم منع الطلبة تماما من الدخول والخروج منها، اللي بيعملوه رجال الامن ده ميصحش من يومين بقوله حضرتك ممكن اطلع منها بيقول ﻻ واشتغل زعيق وبعد شوية واحد من الطلبة سلم عليه وخرج وغيره برده نفس النظام طب ليه كده ليه التفرقة العنصرية دي ياما الكل يخرج ياما بلاش".



ورد عليه أحمد شعلان قائلا: "فعلا مفيش طلبة بتخرج منها وبتاع الأمن مش من حقه يزعق لطالب واللي سلم عليه وخرجه ممكن يكون من عمال المقاول أو موظف وسوف اتأكد بنفسي".



وعلق أحد الطلاب على سرعة الاستجابة لشكواه بعدم وجود سرير ومخدات فى الغرفة قائلا (انا لما نزلت البوست اللى فات عن السرير متوقعتش الاهتمام ده ومتوقعتش أن مدير عام المدن الجامعية بنفسه يكلمنى ويطمنى ، بجد والله المواقف الجميله اللى بتحصل معانا دى بتخلينا نخجل من نفسنا وبتخلينا نفخر بالانتماء لمؤسسة كبيره وعريقه الأزهر الشريف).



وعلق أخر (انا مش مصدق والله اللي حصل النهاردة.. وانا في الجامعة رن عليا مدير الإدارة العامة للمدن الجامعية بالأزهر، أحمد شعلان، وقالي المخدات وصلت حالا وأعتذرلي انه مجاش الصبح! لما يكون في مسؤول رفيع المستوى ويهتم بالطلبة كده ويشوف طلباتهم ويتواصل معاهم شخصيا بدون وسيط يبقى كلمة شكرا قليلة في حقه بجد والله ربنا يخليك لينا يا أستاذنا ويجعلك دايما نصير للطلبة، بجد شكرا).



وتفاعل مدير المدينة الجامعية مع الطالب خليفة، والذي اشتكى من وجود زيوت مهدرجة بالجبنة المقدمة للطلاب قائلا (الابن العزيز خليفه سوف يتم الاتصال بعميد كلية الزراعة للتأكد من التحليل وعمل مذكرة بالموضوع لنائب رئيس الجامعة وإذا ثبت صحة كلامك سيتم تحويل الموضوع للنيابة العامه لأن دي حياة طلاب نحن مسؤولون عنها أمام الله وإذا ثبت عدم صحته سوف يتم التحقيق معك لبيان سبب الإشاعة وبثها على زملائك والله من وراء القصد) وتبين أن الواقعة العام الماضى واعتذر الطالب عن عدم صدقها.



كما علق أحد الطلاب على حل شكواه قائلا (زي مابنطلع ننتقد لازم نطلع نشكر الأستاذ أحمد شعلان رئيس المدينة الجامعية للبنين على حسن التنظيم وسهولة التقديم ووقوفه في صف الطالب ورده على استفسارات الطلاب ومتابعته لنا من الصعب نجد مسئول للمدينة.



كما تفاعل أحمد شعلان مع شكوى أحد الطلاب عن الفراخ قائلا (الابن احمد مدحت محمد قرأت ما كتبته أمس عن فساد الفراخ يوم الأربعاء الماضي وبالبحث وسؤال الطلاب بالمدينتين وسؤال المركز الطبي عن أي حالة وصلت إليه والكل نفي تماما وعليه سوف يتم التحقيق في الامر بنفسي حتي يوضع الأمر في نصابه وسوف احضر للمطعم بنفسي وامام الطلاب وتكون موجود مع زملائك حتي يتبين الحق ونعرف حقيقة ما نشر.. وهل شكيت لأي مسؤول بالمطعم او لمدير المدينة ورئيس الاسكان ومدير التغذية وجميعهم لا يغادرون المطعم الا بعد انتهاء الوجبة، ويعلم ربي كم نتقي الله فيما يقدم لكم ، لأننا مسؤلين امام الله اولا وقيادات الجامعة ثانيا، وأسأل الله أن يلهمنا الصبر).