ضبط موظف بحوزته تمثال أثرى فى إيتاى البارود بالبحيرة

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة من القبض على موظف لقيامه بالاتجار بالآثار وبحوزته جزء من تمثال في وضع الجلوس .



وكانت وردت معلومات لضباط مباحث مركز شرطة إيتاي البارود بقيام المدعو السعيد .ع.ع. 57 سنة موظف ومقيم قرية جعيف بدائرة المركز بحيازة بعض القطع الأثريه بمسكنه بقصد الاتجار.



وبتقنين الإجراءات قامت مأمورية بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن وبتوجيهات من اللواء محمد انور هندى مدير إدارة البحث الجنائى من ضباط القسم بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة إيتاي البارود استهدفت المتهم المذكور بمحل إقامته أسفرت عن ضبطه وبحوزته جزء من تمثال في وضع الجلوس غير مكتمل الشكل من الحجر الرملي بإرتفاع 9 سم وعرض 8 سم ويظهر بعض الكتابات الهيروغليفيه الواضحة على ظهره ويشتبه في أثريته



أخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها وتشكلت لجنة وقررت أثرية تلك القطعه وأنها ترجع إلى العثور الفرعونية القديمة وتخضع لقانون حماية الآثار .



·وبمواجهته اعترف بحيازته للقطع الأثرية "بقصد الاتجار " ..وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



