التلفزيون الإسرائيلى: هكذا فشل الجيش أمام صواريخ حماس

قالت القناة 20 العبرية إن الجيش الإسرائيلي فشل فى التصدي لصواريخ حماس القادمة من غزة ضد تل أبيب بعد أن عجز عن تطوير أسلحة الليزر المختصة في التصدى للهجمات الجوية والتى يمكنها أن تحبط أي هدف بطريقة دقيقة للغاية وتدميره في ثوان.



وقالت القناة إن سلاح الليزر مزود بصواريخ محمولة على متن آلية تتميز أنها ذات شعاع ذو كفاءة عالية ويمكن توجيهها إلى أي هدف بطريقة دقيقة للغاية وتدمره في بضع ثوان.



وحسب القناة، أصبح من الواضح أن الجيش الإسرائيلى فاشل في أعقاب إطلاق صواريخ القسام من قطاع غزة صوب "إسرائيل" وأعلنت مؤسسة الجيش أن نظام الليزر يمكنه أن يوفر حماية فعالة ضد الصواريخ وبدأت في تسريع عملية تطويره.