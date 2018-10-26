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حوادث

إصابة 3 من أسرة واحدة في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
مشاجرة - أرشيفية
مشاجرة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى
أصيبت أسرة مكونة من 3 أفراد مقيمة بقرية خربتا بمركز كوم حمادة بالبحيرة "بجروح سطحيه وكدمات متفرقه بالجسد، إثر تعدى شخصين عليهم بالضرب بسبب خلافات الجيرة وتم نقل المصابين للمستشفى العام تحت تصرف النيابة. 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوصول كل من :وليد .م.ا. 20 سنة ، سناء .م.ر.25سنة ربة منزل ( زوجة شقيق الأول )، أدهم .ش.م. 3 سنوات ( نجل الثانية)ومقيمين قرية خربتا بدائرة المركز للمستشفى العام مصابين [ جروح سطحية وكدمات متفرقة بالجسم ]. 

وبسؤال الأول والثانية اتهما كل من : أحمد .ر.ص. 25سنة فلاح ،رضا .ع.ا.50 سنة فلاح .. المقيمان بذات الناحيه بالتعدي عليهم بالضرب وإحداث إصابتهم المشار إليها بسبب خلافات الجيرة. 

وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز .. من ضبط المتهمين وبمواجهتهما .. اعترفا بإرتكابهما الواقعة ..تحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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