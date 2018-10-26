محمد كيلاني: الطهارة في الإسلام تشمل الجسد والروح.. فيديو

قال الشيخ محمد الكيلانى، مدير عام المساجد الحكومية بوزارة الأوقاف، إن الرسول عليه الصلاة والسلام هو أرأف الناس بأمته وأرأف الناس بالناس،وكان حريصًا على هداية الناس وعلى ما ينفعهم وما يهديهم إلى طريق السعادة.



وأضاف الكيلانى فى لقاء خاص، ببرنامج "صباح البلد" الذي تقدمه الإعلامية هند النعسانى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم "الجمعة"، أن الرسول كان ينصح الناس بالحديث بكلامه وقوله.





وأوضح أن الطهارة في الإسلام تشمل طهارة الجسد والروح، لذلك يجب أن يتطهر الإنسان فى الظاهر والباطن لكى يتبع تعاليم الدين الإسلامى.



