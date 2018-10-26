ضبط متهم هارب من 3 سنوات سجن انتحل صفة مفتش تموين

تمكن صاحب محل بقالة بقرية الشراقوة بمركز الرحمانية من ضبط نصاب هارب من 3 سنوات حبس، حيث انتحل صفة مفتش تموين وقام بالتفتيش على البضائع بالمحل وطلب مبالغ مالية نظير عدم تحرير مخالفات تموينية ضده.





تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير امن البحيرة بلاغا من مركز شرطة الرحمانية من خميس .ض.ا.66سنة صاحب محل بقالة تمويني بقرية الشراقوة بدائرة المركز ومقيم بذات القرية بتمكنه بمساعدة الأهالي من ضبط أحد الأشخاص لانتحاله صفة مفتش تموين.





وبالانتقال والفحص تبين قيام المذكور والأهالي بضبط المدعو محمد .ا.ع. 42 سنة حاصل على ثانويه ازهرية ومقيم مركز بسيون بالغربية حال حضوره للمحل الخاص بالمُبلغ منتحلًا صفة مفتش تموين وقيامه بالتفتيش على البضائع بالمحل وطلب مبالغ مالية نظير عدم تحرير مخالفات تموينية ضده.





وبالكشف عن المذكور تبين أنه محكوم عليه في قضية جنح مركز شرطة بسيون (تبديد) غيابيًا حبس 3 سنوات وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وكذا صحة الحكم الصادر ضده، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.