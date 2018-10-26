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فن

زيزى عادل طفلة في المدرسة.. صورة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:18 ص
صدى البلد
سمر سعد
نشرت المطربة زيزى عادل، على صفحتها بموقع "فيس بوك"، صورة لها وهى فى المرحلة الابتدائية، وكانت تغنى بملابس المدرسة.

وعلقت زيزى على الصورة قائلة: "الصورة دي وأنا بغني قدام أستاذي عادل واصف اللي حس بموهبتي وأعطاني الثقة في موهبتي في غرفة الموسيقى.. كنت في ابتدائي ربنا يديك الصحه وكل سنة وحضرتك طيب وبخير".

جدير بالذكر، أن زيزى عادل تنتظر طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "ضحكة مصطنعة" وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي من كلمات وألحان زيزي عادل وتوزيع إيهاب سمير.
زيزى عادل طفلة في المدرسة.. صورة
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