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أخبار العالم

فضائح التحرش تطيح بقيادات في جوجل.. وصحيفة أمريكية: أحدهم ودعوه كبطل

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
قالت قناة "بي بي سي" البريطانية إن شركة جوجل أعلنت إقالتها 48 شخصا، من بينهم 13 من كبار مديريها، بشأن مزاعم التحرش الجنسي وذلك منذ عام 2016. 

ووفقا للقناة، وجهت الشركة رسالة إلى موظفيها بأنها ستنتهج سياسة متشددة بشأن السلوك غير اللائق، وذلك ردا على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أعلنت فيه أن آندي روبين، أحد مصممي نظام تشغيل أندرويد، تلقى تسوية نهاية خدمة بلغت 90 مليون دولار في 2014، على الرغم من مزاعم بسوء السلوك، وتم توديعه وداع أبطال. 

وأوضحت القناة البريطانية أن جوجل قالت في رسالتها: "نود أن نؤكد لكم أننا نراجع كل شكوى بشأن التحرش الجنسي أو السلوك غير اللائق، ونحقق ونتخذ إجراءات، وأن تقرير نيويورك تايمز يصعب قراءته، حيث أن الشركة جادة تماما بشأن تقديم مناخ عمل آمن ومرحب".

وتعود بداية الأزمة عندما أعلنت جوجل العام الماضي أن روبن كان متورطا في علاقة جنسية إجبارية مع إحدى الموظفات اللواتي تعملن تحت إدارته، حيث ضغط على الموظفة لإقامة علاقة جنسية معه في فندق عام 2013، بعد صداقة نشأت بينهما.

وفي عام 2014، قدمت الموظفة شكوى إلى إدارة الموارد البشرية، فيما تم فتح تحقيق داخلي استمر أسابيع، توصل إلى أن مزاعم الموظفة ذات مصداقية، مما دفع الشركة للضغط على روبن للرحيل، إلا أن متحدثا باسم المطور قال لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن روبن "رحل بمحض إرادته"، ولم يتم إبلاغه في أي وقت بسوء السلوك في "جوجل"، نافيا أنه كان على علاقة بأحد أثناء فترة عمله بالشركة.
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