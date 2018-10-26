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رياضة

إيمري يؤكد: لا أفكر في كسر رقم قياسي مع آرسنال

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:24 ص
إيمري
إيمري
حسن العمدة
حقق آرسنال فوزه الـ11 على التوالي عندما تغلب، أمس الخميس، على سبورتينج لشبوبة البرتغالي في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بنتيجة 1-0.

وأصبح الجانرز على بعد 3 انتصارات من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية، لكن المدرب أوناي إيمري لا يفكر سوى في الرحلة لمواجهة كريستال بالاس الأحد المقبل.

ومنذ الهزيمة في أول مباراتين رسميتين لإيمري ضد مانشستر سيتي وتشيلسي بدأ الفريق سلسلة انتصاراته.

وأبلغ إيمري الصحفيين "3 مباريات. هذا عدد كبير. نفكر فقط في المباراة المقبلة ضد كريستال بالاس".

وبعد مواجهة بالاس سيستضيف آرسنال، صاحب المركز الرابع في الدوري، بلاكبول في كأس رابطة المحترفين ثم ليفربول في البريميرليج.
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