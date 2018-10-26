في دقيقة .. تعرف على أبرز عناوين الصحف المصرية اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع عبر فضائية "dmc" اليوم، الجمعة، أبرز العناوين بالصحف المصرية، كالتالي:
جريدة الأخبار:
-انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات بداية نوفمبر.
-اختتام التدريب المصري-الروسي "حماة الصداقة3" باقتحام بؤر إرهابية مسلحة.
-بعثة الشركات الأمريكية ترحب بالاستثمار في محور قناة السويس.
جريدة الدستور:
-النيابة تطالب بإعدام نظمي: اعترف بقتل طفليه 3 مرات.
-تطهير قرية من الإرهابيين في ختام "حماة الصداقة-3".
-تحديد سقف الاقتراض الخارجي بـ16.733 مليار دولار.
-شوشة يتفقد مدارس العريش: "كله تمام".
-"توثيق الطلاق الشفوي" في البرلمان الأسبوع المقبل.
جريدة الوفد:
- البابا تواضروس: نصلي من أجل استعادة الهدوء والاستقرار..وإنهاء أزمة دير السلطان.
- إجراءات صارمة لمواجهة محتكري البطاطس.
- "مفوضي الدولة" توصي بعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى "حظر النقاب.
جريدة الأخبار:
-انطلاق الانتخابات الطلابية بالجامعات بداية نوفمبر.
-اختتام التدريب المصري-الروسي "حماة الصداقة3" باقتحام بؤر إرهابية مسلحة.
-بعثة الشركات الأمريكية ترحب بالاستثمار في محور قناة السويس.
جريدة الدستور:
-النيابة تطالب بإعدام نظمي: اعترف بقتل طفليه 3 مرات.
-تطهير قرية من الإرهابيين في ختام "حماة الصداقة-3".
-تحديد سقف الاقتراض الخارجي بـ16.733 مليار دولار.
-شوشة يتفقد مدارس العريش: "كله تمام".
-"توثيق الطلاق الشفوي" في البرلمان الأسبوع المقبل.
جريدة الوفد:
- البابا تواضروس: نصلي من أجل استعادة الهدوء والاستقرار..وإنهاء أزمة دير السلطان.
- إجراءات صارمة لمواجهة محتكري البطاطس.
- "مفوضي الدولة" توصي بعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى "حظر النقاب.