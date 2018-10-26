محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفالية السنوية لمدرسة القديس يوسف ويكرم أوائل الخريجين



تضمنت الاحتفالية تقديم عدد من الفقرات الفنية والغنائية والاستعراضات والشعر والموسيقى لطلاب المدرسة وفرق الكورال من مختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال، بالإضافة إلى الفقرات الشعرية باللغات العربية والانجليزية والفرنسية والأغنيات الوطنية.



وأشاد المحافظ بجهود جميع المسؤلين والقائمين على العمل بهذه المدرسة التى تعتبر منارة وصرح عظيم يصنع آجيالا من النماذج المشرفة من أبناء مصر المتفوقين تشرف به المحافظة، ثم قام المحافظ بتكريم عدد كبير من خريجى المدرسة الملتحقين بالجامعات المختلفة وتسليمهم شهادات التقدير.



وخلال الحفل تم إهداء درع المدرسة إلى المحافظ ومدير الأمن.

شهد اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية، مراسم الاحتفال السنوي الذى نظمته مدرسة القديس يوسف لراهبات قلب يسوع المصريات للغات لخريجى المدرسة والذى أقيم تحت رعاية واشراف الأم مارى بولين مديرة المدرسة.جاء ذلك بحضور اللواء محمد على حسين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية ومساعديه اللواءان عادل أنور وجمال مختار، والنائبان اللواء أشرف عمارة وآمال رزق الله عضوا مجلس النواب والأنبا سارافييم مطران الأقباط الأرثوذكس وجمع كبير من القساوسة والراهبات وعدد كبيرمن القيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات التربية والتعليم وأعضاء مجالس أمناء الإسماعيلية وأولياء الأمور وأسر الطلاب.