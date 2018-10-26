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محافظات

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى.. وانتظام الحركة الملاحية بالبحر الأحمر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:36 ص
صدى البلد
حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، عن إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء فى تمام الساعة الخامسة صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وأكدت الهيئة، على انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والمواني التخصصية بالثلاث محافظات السويس والبحر الأحمر وجنوب سيناء وأنها تسير بصورة طبيعية ولا توجد أى خسائر أو أضرار بالموانئ التابعة من سوء الأحوال الجوية.
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