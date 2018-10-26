رئيس الوزراء يتابع نتائج التنسيق بين الزراعة وقنا لتسليم الأراضي للأهالي

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نتائج التنسيق القائم بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظة قنا، لاستكمال إجراءات تسليم الأراضي المخصصة من شركة الريف المصري لأهالي منطقة المراشدة بمحافظة قنا، وذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية بتسليم أهالي المنطقة جزءًا من تلك الأراضي.



وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور مصطفى مدبولي، تلقى تقريرًا من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، أشار إلى أنه استكمالًا لإجراءات تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية بتخصيص وتوزيع أراضي لنحو 978 مستفيدًا من أهالي المراشدة بمحافظة قنا، بإجمالي مساحة قدرها 2445 فدانًا، فقد قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بتشكيل لجان مختصة فنيًا ومساحيًا، بدأت في 27/8/2018 تنفيذ أعمال "دق الحدايد" للحدود الخارجية، وتحديد قطع الأراضي على الطبيعة، وتسليمها للمنتفعين المسددين لمقدم الثمن، بفروع البنك الزراعي المصري، وكذا تحديد أماكن الآبار، لافتًا إلى أن اللجنة تستكمل أعمالها حاليًا حتى الانتهاء من تسليم مجمل الأراضي المخصصة على كافة المستحقين.



وأكد اللواء عبد الحميد الهجان استمرار محافظة قنا في التنسيق الكامل مع تلك اللجان الفنية، وتدبير كافة الاحتياجات اللازمة لتسهيل أداء أعمالها، مشيرًا إلى أن المحافظة دعت المستفيدين للتواجد على الطبيعة لاستلام القطع المخصصة لهم، وقامت بتمهيد الطرق لتيسير الوصول لمواقع مختلف قطع الأراضي، لافتًا إلى أنه يجري التنسيق مع المستفيدين بالري الجوفي، لحثهم على تكوين جمعيات لكل 24 مستفيدا في البئر الواحدة، تحت الاشراف المباشر من جانب المحافظة.



ونوه محافظ قنا إلى أنه تم إقامة احتفالية على أرض مشروع المراشدة يوم الثلاثاء الموافق 25/9/2018، شهدت تسليم الدفعة الأولى من المستفيدين من أهالي المراشدة محاضر التسليم الخاصة بهم، والتي حضرها ممثلون عن مختلف الجهات ذات الصلة، إلى جانب أعضاء البرلمان، والقيادات التنفيذية والشعبية، وعدد من شباب الجامعات.



وأشار المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن محافظ قنا أكد خلال التقرير أنه تم تسليم الأراضي للمستفيدين من مبادرة الرئيس، بمعرفة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وذلك بعدد 570 مستفيدًا لقطع أراضي الري الجوفي، من إجمالي 576 مستفيدا، و368 مستفيدًا للري السطحي، من إجمالي 403 مستفيدين، ليصل إجمالي عدد المستفيدين الذين تم تسليمهم قطع الأراضي إلى 938 مستفيدًا، إلى جانب عدد 31 مستفيدا وقعوا على محاضر التسليم ولم يتم تسليمهم على الطبيعة، وجار حاليًا استكمال الأعمال بمعرفة اللجنة.

