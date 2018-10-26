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أخبار العالم

الخارجية الكويتية: قدمنا 350 مليون دولار لدعم الشعب اليمني

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:44 ص
نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله
ا ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، أن الكويت التزمت خلال العام الجاري بتقديم مساعدات بقيمة 250 مليون دولار للشعب اليمني، فضلا عن 100 مليون دولار كانت قد قدمتها قبل ذلك، لتخفيف معاناة اليمنيين.

وشدد الجارالله – فى تصريح صحفى اليوم /الجمعة/– على استمرار الجهود الكويتية الرامية إلى دعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، فضلا عن الجهود المشتركة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فى هذا الشأن.

وحول إمكانية دعوة الكويت لعقد مؤتمر لإغاثة الشعب اليمني، قال نائب وزير الخارجية الكويتى "جهودنا متواصلة لدعم الشعب اليمني والتخفيف من معاناته، والكويت بذلت جهودا كبيرة جدا في هذا الإطار".
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