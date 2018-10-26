البرازيل: محاكمة سكولاري بتهمة الحض على العنف

يخضع المدرب البرازيلي المخضرم، لويز فيليبي سكولاري، للمحاكمة اليوم الجمعة في المحكمة العليا للعدالة الرياضية البرازيلية لـ"حضه على الكره والعنف"، في تصريحات له عقب إقصاء فريقه بالميراس من كأس البرازيل أمام كروزيرو.



وصرح سكولاري وقتها عقب الإقصاء من نصف نهائي البطولة أمام كروزيرو "ستأتون إلينا يوم الأحد.. لا تحبسوا أنفاسكم من الخوف"، حيث كان بالميراس سيستقبلهم في الدوري بعدها بعدة أيام على ملعبه في ساو باولو.



واعتبرت النيابة الرياضية أن هذا التعبير الذي استخدمه المدرب الذي قاد المنتخب البرازيلي للفوز بمونديال العالم في 2002 "يحض على الكره والعنف".



وقد يتعرض سكولاري لعقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى عامين مع غرامة مالية قد تصل إلى 26.7 ألف دولار، بحسب ما أفادت المحكمة في بيان لها.

