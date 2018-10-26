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برلمان

مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:33 ص
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نظم حزب مستقبل وطنب محافظة الفيوم،حفل زفاف جماعيا لنحو خمسين عروسة من الايتام بمراكز وقرى محافظة الفيوم.

حضر حفل الزفاف اللواء عصام سعد محافظ الفيوم والمهندس حسام الخولى الأمين العام للحزب والمستشار عصام هلال أمين التنظيم والنائب عماد سعد حموده الأمين المساعد للحزب ومنسق عام شمال الصعيد والمهندس عبدالقادر الجارحى أمين عام الحزب بالمحافظة.

كما حضر الحفل نواب البرلمان بالمحافظة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظه وجمع غفير من أهالى وشعب الفيوم.

وأحيا الحفل المطرب الشعبى سمسم شهاب وطارق الشيخ وسط أجواء من البهجة بنادى قارون الرياضي.
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
مستقبل وطن بالفيوم ينظم حفل زفاف جماعيا لـ50 عروسة.. فيديو وصور
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