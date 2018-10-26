أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

أثارت إحدى أولياء الأمور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، بعد أن نشرت صورة لها وهي متنكرة لإقناع طفلها بالمذاكرة.



وتنكرت بسمة مسعد، في زي منتقبة وأدعت أنها مدرسته الخصوصية الجديدة، لإقناع طفلها بمذاكرة دروسه.



وبالفعل نجحت بسمة في تحقيق هدفها، وكتبت على صفحتها الشخصية منشورا قالت فيه: "دى أبلة انشراح بتيجي لممدوح البيت كل يوم بتديله درس والحمد لله ممدوح مستجاب معاها وبيسمع الكلام وبيكتب الواجب بتاعها ودى المدرسة الوحيدة إللى ممدوح بيسمع كلامها وبيستجيب معاها الحمد لله".



وتابعت "إللى انتوا مش عارفينه أن أبلة انشراح إللى فى الصورة قدامكو دى أنا بسمة أمه وطبعا ممدوح مش عارف إنى أنا بس أنا اضطريت أعمل كده عشان يرضى ياخد درس.. الأمومة بجد صعبة بس تستاهل"، ليعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بهذه الفكرة وشكرهم لها.