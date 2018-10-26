ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
هاجر هانئ
أثارت إحدى أولياء الأمور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعى، بعد أن نشرت صورة لها وهي متنكرة لإقناع طفلها بالمذاكرة.

وتنكرت بسمة مسعد، في زي منتقبة وأدعت أنها مدرسته الخصوصية الجديدة، لإقناع طفلها بمذاكرة دروسه.

وبالفعل نجحت بسمة في تحقيق هدفها، وكتبت على صفحتها الشخصية منشورا قالت فيه: "دى أبلة انشراح بتيجي لممدوح البيت كل يوم بتديله درس والحمد لله ممدوح مستجاب معاها وبيسمع الكلام وبيكتب الواجب بتاعها ودى المدرسة الوحيدة إللى ممدوح بيسمع كلامها وبيستجيب معاها الحمد لله".

وتابعت "إللى انتوا مش عارفينه أن أبلة انشراح إللى فى الصورة قدامكو دى أنا بسمة أمه وطبعا ممدوح مش عارف إنى أنا بس أنا اضطريت أعمل كده عشان يرضى ياخد درس.. الأمومة بجد صعبة بس تستاهل"، ليعبر رواد السوشيال ميديا عن إعجابهم بهذه الفكرة وشكرهم لها.
أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة
loading...

ترشيحاتنا

قطاع الأعمال: خطة لتطوير 7 شركات خاسرة تابعة للقابضة المعدنية

تجديد حبس سيدة لاتهامها بمحاولة اختطاف طفل بمنطقة المرج

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

تداول فيديو يحرج الجيش الفرنسي بعد تغاضيه عن مذابح خلال حرب رواندا

طريقة تحضير الكول سلو كالمحترفين في المنزل

شاهد.. كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب في مشاريعهم

قناة إسرائيلية: خاشقجى إرهابي وأردوغان استغل مقتله لابتزاز السعودية

الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس اليوم

أم مصرية تبتكر حيلة جديدة لإقناع طفلها بالمذاكرة

رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية للمناورة بالذخيرة الحية رعد 29

وزير الآثار يفتتح حديقة حيوان الوادي الجديد.. صور

تجديد حبس ٣ أشخاص لتشاجرهم بالأسلحة بدار السلام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات غير تقليدية لـ أمينة خليل

شاهد.. تكريم نجل الملك سلمان فى حفل افتتاح جمعية نادى الطيران بالأقصر

الرقابة الادارية: ضبط 3820 طن بطاطس مخزنة وجار استمرار الحملات.. صور

تفاصيل زيارة بن سلمان ووزير الآثار للمناطق التراثية بالأقصر.. صور

أسوأ 5 وظائف فى العالم لـ 2018 .. صور

فيديو

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب سعيد بالسويس
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
تعرف على ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد..فيديو
سمير عبد المجيد: نستهدف إخراج الطلاب من الفكر الوظيفي إلى العمل الحر.. فيديو
شاهد.. كيف يساعد جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة الشباب في مشاريعهم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والاتحاد السكندري فى ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية ؟